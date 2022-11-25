Глава ЕК фон дер Ляйен: в Польше будет создан энергетический фонд для помощи Украине

ЕК объявила о создании в Польше энергетического фонда для помощи Украине

Еврокомиссия откроет в Польше фонд для пожертвований для энергетической поддержки Украины, сообщила фон дер Ляйен. Также в ркспублику скоро будут переданы 200 трансформаторов и 40 генераторов

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Евросоюз ЕС приступил к созданию в Польше фонда для сбора пожертвований на закупку энергооборудования для Украины, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Европейская комиссия работает над новым центром энергетического rescEU (фонд по борьбе с природными и техногенными катастрофами. — РБК) в Польше, чтобы принимать пожертвования от третьих лиц и помогать с их доставкой в Украину скоординированным образом, особенно с нашими партнерами по G7», — сказано в заявлении.

ЕК готовится отправить на Украину 200 трансформаторов из Литвы, 1 автотрансформатор из Латвии, а также 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии. «Каждый из этих [тяжелых] генераторов может обеспечить бесперебойное питание больницы малого и среднего размера», — уточнила глава ЕК.

В большинстве регионов Украины сейчас наблюдаются перебои с электроснабжением и тепло, вызванные ракетными ударами со стороны России. 23 ноября украинское Минэнерго сообщило, что отключились большинство тепло- и гидроэлектростанций страны.

Минобороны России сообщило, что нанесены удары высокоточным оружием большой дальности «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». По данным ведомства, атака позволила нарушить переброску по железным дорогам резервов ВСУ, вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

С 10 октября украинские власти прекратили экспорт электроэнергии, а граждан попросили не пользоваться электрообогревателями, плитами, микроволновками и другими приборами. После ударов 23 ноября Еврокомиссия призвала страны Евросоюза срочно передать Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. В то же время в «Укрэнерго» сообщили о разработке механизма импорта электроэнергии из Европы на Украину.