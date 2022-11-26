Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Умер следователь, который в СССР расследовал «хлопковое» и «рыбное» дела Общество, 14:26
Захарова пошутила, что Зеленского могут не найти, как ракету в Польше Политика, 14:08
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 14:02
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн седьмого игрового дня Спорт, 14:01
В Англии рассказали об угрозах от ФИФА из-за повязки в поддержку ЛГБТ Спорт, 13:53
Путин второй раз за неделю созвонился с Алиевым Политика, 13:43
Мэр Днепра сообщил о взрыве в городе Политика, 13:33
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
РВИО пообещало учебники о Гиви и Жоге под редакцией Мединского Политика, 13:26
Трасса М-12: поворот на Восток и разгон для экономики Дискуссионный клуб, 13:26
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 13:13
Yeni Şafak узнала о плане Турции начать наземную операцию в Сирии Политика, 13:01
Тунис — Австралия. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 13:00
Бельгия передаст Киеву подводные беспилотники и мобильные лаборатории Политика, 12:54
Экс-рекордсмен мира в беге на 100 м завершил карьеру Спорт, 12:49
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова пошутила, что Зеленского могут не найти, как ракету в Польше

Захарова: в НАТО могут однажды не найти Зеленского, как не нашли вторую ракету в Польше
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В НАТО могут не найти президента Украины Владимира Зеленского и сказать, что он пропал, хотя «стопроцентно имелся», как сделали это в ситуации с падением ракет в Польше, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Так дипломат отреагировала на слова президента Польши Анджея Дуды. Политик ранее заявил, что в деле о падении в стране ракеты фигурировал не один, а два снаряда, однако один из них упал на территории Украины.

«Потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — написала она.

Дуда 25 ноября  пояснил, что обломков второй ракеты на территории Польши не нашли . «Сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины», — сказал он.

Вечером 15 ноября польские СМИ, в том числе Radio ZET и Gazeta Wyborcza сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. От взрыва одной из них погибли два человека, передавало радио. После этого сам Дуда заявил, что речь идет об одной, «старой» советской ракете украинской системы ПВО С-300, с этим согласились и в администрации США. При этом в Белом доме сказали, что конечную ответственность за случившееся несет Россия, так как украинские военные пытались сбить ее ракету.

Дуда назвал инцидент с упавшей ракетой «случайностью». В российском Минобороны назвали случившееся «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» и заявили, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинской армии. Российские войска не наносили ударов в районе украинско-польской границы, добавили в ведомстве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что в Киеве «не видели доказательств» того, что ракета была украинской. «У наших военных есть информация, что это не наша ракета», — отметил министр.

Читайте на РБК Pro
Три принципа, которые принесут посту компании миллионы просмотров
«Детский мир» уходит с биржи: каков план и что получат инвесторы
Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Теги
Польша Мария Захарова ракеты Владимир Зеленский
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Дуда назвал количество упавших в Польше ракет
Политика
Кулеба потребовал доказать, что упавшие в Польше ракеты были украинскими
Политика
ЕК объявила о создании в Польше энергетического фонда для помощи Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter