Захарова: в НАТО могут однажды не найти Зеленского, как не нашли вторую ракету в Польше

Захарова пошутила, что Зеленского могут не найти, как ракету в Польше

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

В НАТО могут не найти президента Украины Владимира Зеленского и сказать, что он пропал, хотя «стопроцентно имелся», как сделали это в ситуации с падением ракет в Польше, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Так дипломат отреагировала на слова президента Польши Анджея Дуды. Политик ранее заявил, что в деле о падении в стране ракеты фигурировал не один, а два снаряда, однако один из них упал на территории Украины.

«Потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — написала она.



Дуда 25 ноября пояснил, что обломков второй ракеты на территории Польши не нашли . «Сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины», — сказал он.

Вечером 15 ноября польские СМИ, в том числе Radio ZET и Gazeta Wyborcza сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. От взрыва одной из них погибли два человека, передавало радио. После этого сам Дуда заявил, что речь идет об одной, «старой» советской ракете украинской системы ПВО С-300, с этим согласились и в администрации США. При этом в Белом доме сказали, что конечную ответственность за случившееся несет Россия, так как украинские военные пытались сбить ее ракету.

Дуда назвал инцидент с упавшей ракетой «случайностью». В российском Минобороны назвали случившееся «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» и заявили, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинской армии. Российские войска не наносили ударов в районе украинско-польской границы, добавили в ведомстве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что в Киеве «не видели доказательств» того, что ракета была украинской. «У наших военных есть информация, что это не наша ракета», — отметил министр.