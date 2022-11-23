Александрийский патриарх «навеки» прекратил поминать патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Священный синод Александрийского патриархата прекратил поминовение имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время литургии в ряду имен предстоятелей православных церквей из-за создания экзархата (зарубежного наместничества) Русской православной церкви (РПЦ) в Африке. Об этом сообщает греческое агентство церковных новостей «Ромфеа».

«После многомесячного игнорирования и молчания патриарха Московского Кирилла на письменные протесты блаженнейшего папы и патриарха Александрийского к нему по поводу отзыва его северных «экзархических» представителей из Африки поминовение его имени прерывается навеки предстоятелем Александрийской церкви», — говорится в заявлении Священного синода.

По мнению синода, РПЦ вторглась в приходы духовной и пастырской юрисдикции Александрийского патриархата в Африке при координации митрополита. А действия главы экзархата Африки митрополита Клинского Леонида следует оценивать как «канонические правонарушения».

Кроме того, его обвиняют в подкупе за деньги местного духовенства, даже лишенных сана. Священный синод Александрийского патриархата также сообщил, что приступил к лишению сана самого митрополита Леонида, в том числе за новые церковно-политические «теории» о распределении «русского мира» по вселенной «на основе национальности», передает «Ромфеа».

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата

Синод Русской православной церкви в прошлом декабре принял решение образовать на африканском континенте собственное наместничество. Сообщение об этом было опубликовано на сайте РПЦ. В нем говорится, что решение последовало из-за обращений со стороны клириков Александрийской православной церкви, которые просили о принятии под омфор (юрисдикцию) Московского патриархата.

При этом экзархат охватил Северо-Африканскую и Южно-Африканскую епархии. В состав первой включили ставропигиальные приходы Московского патриархата в Египте, Тунисе и Марокко, а в состав второй — ставропигиальный приход Московского патриархата в Южно-Африканской Республике. Синод РПЦ также постановил, что глава экзархата Африки должен иметь титул «Клинский». Митрополитом Клинским, патриаршим экзархом Африки, он назначил архиепископа Ереванского и Армянского Леонида.

Канонические земли Александрийской церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки, патриаршая резиденция находится в Александрии.

В РПЦ с конца 2019 года перестали поминать имя патриарха Александрийского Феодора II в молитвах. Это связано с тем, что он поддержал автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ), образованную в 2018-м в результате слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ считает ПЦУ «раскольнической структурой».