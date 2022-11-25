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Военная операция на Украине ,  
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Миссия МАГАТЭ посетит Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе

Эксперты МАГАТЭ отправятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Georges Schne / photonews.at / imago-images.de / Global Look Press)

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на следующей неделе посетят Южно-Украинскую АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте агентства.

Кроме того, агентство вскоре собирается отправить своих экспертов на Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции. Сегодня специалисты МАГАТЭ завершили недельную миссию в зоне Чернобыльской АЭС.

О том, что МАГАТЭ направит инспекции на действующие на Украине АЭС, стало известно в середине ноября. Каждая миссия должна продлиться в течение недели.

23 ноября Украина вновь подверглась ракетному обстрелу, в результате которого оказалось отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. Минобороны России подтвердило удары, нанесенные высокоточным оружием большой дальности «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

На трех атомных электростанциях — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключились энергоблоки. «Энергоатом» сообщил, что на станциях «сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены» и работают в проектном режиме без генерации в энергосистему. Днем 24 ноября губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил, что первый блок Хмельницкой АЭС подключили к единой энергосети Украины. По словам Гросси, к настоящему моменту все три станции вновь подключили к внешнему энергоснабжению.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЮУАЭС Украина Военная операция на Украине
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