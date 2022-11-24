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Первый блок Хмельницкой АЭС подключили к энергосети Украины после ударов

Глава Хмельницкой области Гамалий: первый блок ХАЭС подключили к энергосети Украины
Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС (Фото: Wikimedia Commons)

Первый блок Хмельницкой АЭС уже подключен к единой энергосети Украины. Об этом сообщил губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий в своем телеграм-канале.

«Начинается подключение потребителей к сети», — добавил глава региона.

Он также рассказал, что днем 24 ноября была отключена электроэнергия в 1171 населенном пункте области. «Без электроснабжения остались 469 тыс. потребителей — это фактически 80%», — заявил Гамалий.

23 ноября Украина вновь подверглась ракетному обстрелу, в результате которого оказалось отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. «Подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено», — сообщило Минэнерго Украины.

Минобороны России 24 ноября подтвердило удары
высокоточным оружием большой дальности «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

На трех атомных электростанциях Украины — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключили энергоблоки. «Энергоатом» сообщил, что на станциях «сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены» и работают в проектном режиме без генерации в энергосистему. В компании также отметили, что радиационный фон на этих АЭС и территориях рядом находится в норме, и пообещали, что работу станций возобновят после нормализации работы энергосистемы.

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Находящаяся под контролем России Запорожская АЭС 23 ноября потеряла доступ к внешнему электроснабжению. В МАГАТЭ отметили, что отключение произошло «после сообщений о широкомасштабных военных действиях, направленных против энергетической инфраструктуры Украины».

Теги
Хмельницкая АЭС энергосистема электричество
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