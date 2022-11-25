«Синергия» уволила 9 сотрудников из-за поддельных справок для отсрочки

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Из университета «Синергия» уволили девять человек из-за выдачи поддельных справок об обучении, сообщила пресс-служба университета. Проверку в вузе инициировали в октябре из-за того, что сотрудники университета выдавали поддельные справки студентам для отсрочки от частичной мобилизации.

«В Университете «Синергия» завершена проверка, инициированная совместно с правоохранительными органами по факту выдачи в вузе фиктивных справок об обучении. В результате проверки были уволены девять сотрудников университета», — сообщила РБК пресс-служба вуза.

Правоохранительные органы ранее задержали трех членов приемной комиссии — Григория Чмелева, Дмитрия Кухерева и Андрея Забавина. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), по которой им может грозить до шести лет лишения свободы. Все трое уже уволены из университета, они признали свою вину, сообщили РБК в «Синергии». Еще шестерых сотрудников вуз уличил в содействии подозреваемым, с ними также расторгли контракты. Позднее в деле против Кухарева и его неустановленных сообщников появился новый эпизод по статье о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы со штрафом 80 тыс. руб. и ограничением свободы на срок 1,5 года.

О случаях продажи фиктивных справок об отсрочке от частичной мобилизации «Синергия» сообщила 15 октября. В вузе заявили, что ввели дополнительные меры для предотвращения таких нарушений.

Телеграм-канал Baza сообщал, что сотрудники университета предлагали зачислить абитуриента в университет на очную форму обучения, но с 1 октября не имели права это делать, хотя на сайте университета говорится, что поступление идет круглый год. Агентство «Москва» со ссылкой на источники в полиции и столичной прокуратуре писало, что было выявлено более 800 фактов фиктивного приема в университет и выдачи справок об этом. За один документ брали 180 тыс. руб.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Президент назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Министр обороны Сергей Шойгу объяснял, что мобилизация охватит 300 тыс. человек, или около 1% от общего числа резервистов. О мобилизации студентов речи не идет, говорил министр в телеобращении. Позже президент подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов, получающих первое высшее образование.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту об окончании частичной мобилизации. По словам министра, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.