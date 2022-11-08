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СК возбудил новое дело из-за мошенничества при зачислении в «Синергию»

Против сотрудника «Синергии» возбудили дело из-за мошенничества при зачислении студента

Следователи возбудили новое уголовное дело из-за мошенничества при приеме в частный университет «Синергия», сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, член приемной комиссии вуза Дмитрий Кухарев с сообщниками пообещал желавшему избежать призыва по частичной мобилизации молодому человеку, имя которого не называется, что фиктивно зачислит его в университет. За это Кухарев получил взятку в размере 220 тыс. руб., рассказали собеседники агентств. Однако отдавший деньги молодой человек студентом не стал, поскольку прием в «Синергию» закончился 1 октября. После этого пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Против Кухарева и его неустановленных сообщников возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК), сообщают агентства. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы со штрафом 80 тыс. руб. и ограничением свободы на срок 1,5 года.

РБК обратился за комментарием в «Синергию» и следственное управление СК по Москве.

В октябре дело о мошенничестве (ст. 159 УК) из-за выдачи фиктивных справок об освобождении от воинской службы возбудили против трех сотрудников приемной комиссии «Синергии», сообщала РБК пресс-служба университета. Тогда в вузе называли имена Георгия Чмелева, Дмитрия Кухерева и Андрея Забавина; Чмелева и Кухерева отправили под домашний арест, Забавина — в СИЗО. За один документ они брали 180 тыс. руб., сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источники в полиции и прокуратуре.

Всего университет установил шесть человек, которые получили фиктивные документы, их данные передали правоохранительным органам и военным комиссариатам. Кроме того, вуз отдал для проведения выборочной проверки 800 личных дел первокурсников. Ректор Артем Васильев назвал случившееся недопустимым. В «Синергии» заверили, что ввели дополнительные меры для предотвращения таких нарушений.

Теги
«Синергия» мошенничество частичная мобилизация вузы
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