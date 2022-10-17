Против трех сотрудников «Синергии» завели дело из-за справок об отсрочке

Фигурантами дела о мошенничестве стали сотрудники приемной комиссии, которые на поддельных бланках выдавали справки об освобождении от воинской службы. Также выявлены шесть человек, воспользовавшихся их услугами

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Против трех сотрудников приемной комиссии университета «Синергия» завели дела о мошенничестве из-за выдачи фиктивных справок об освобождении от воинской службы, сообщили РБК в пресс-службе университета.

«Установлены три сотрудника приемной комиссии, занимавшихся противоправной деятельностью, в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры. Мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений», — пояснили в вузе.

Фигурантами по делу о мошенничестве (ст. 159 УК) стали Георгий Чмелев, Дмитрий Кухерев и Андрей Забавин. Первых двух отправили под домашний арест, Забавина — в СИЗО.

Университет также установил шесть человек, которые воспользовались услугами мошенников и получили фиктивные справки об отсрочке. Их данные передали правоохранительным органам и военным комиссариатам. Всего вуз отдал для проверки выборочно 800 личных дел первокурсников. Ректор Артем Васильев назвал случившееся недопустимым.

О случаях продажи фиктивных справок об отсрочке «Синергия» сообщила 15 октября. Тогда в вузе заявили, что ввели дополнительные меры для предотвращения таких нарушений. Baza сообщила, что сотрудники университета предлагали зачислить абитуриента в университет на очную форму обучения, но с 1 октября не имели права это делать (на сайте университета говорится, что поступление идет круглый год).

22-летних Чмелева и Кухерева и 32-летнего Забавина задержали 14 октября, на следующий день после получения денег от одного из заказчиков, отмечает телеграм-канал. По его данным, первые двое дали признательные показания, а Забавин признать вину отказался. Информации об этих сотрудниках на сайте университета нет, Чмелев в прошлом году фигурировал в числе студентов факультета информационных технологий.

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