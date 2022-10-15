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В «Синергии» сообщили о продававших справки для отсрочки сотрудниках

В университете «Синергия» выявили продававших справки для отсрочки сотрудников

В университете «Синергия» выявили сотрудников, продававших справки для получения отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, руководство заявило о них в Генпрокуратуру и правоохранительные органы, сообщает пресс-служба вуза.

«Нарушителей удалось выявить благодаря тому, что в связи с указом от 24.09.2022 г. о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации руководство Университета «Синергия» ввело дополнительные меры, регламентирующие работу сотрудников образовательного учреждения для предотвращения различного рода нарушений», — говорится в сообщении.

Агентство «Москва» со ссылкой на источники в полиции и столичной прокуратуре пишет, что было выявлено более 800 фактов фиктивного приема в университет и выдачи справок об этом. За один документ брали 180 тыс. руб.

Собеседники агентства рассказали, что по этим инцидентам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК — по ней может грозить до шести лет лишения свободы). Пока точное число причастных к преступлениям устанавливается, так же, как количество получивших справки.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Власти собирались призвать 300 тыс. резервистов, сообщал министр обороны Сергей Шойгу. Призывать планировалось в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт. Позднее президент Владимир Путин выпустил указы о категориях, которым предоставляется отсрочка от мобилизации, в него в том числе вошли студенты и аспиранты.

14 октября глава государства сообщил, что мобилизованы уже 222 тыс. человек. Он допустил завершение призыва в течение двух недель. В Кремле пояснили, что частичная мобилизация завершится до конца октября. При этом в ряде регионов, где ранее отчитались о выполнении поставленных Минобороны целей по числу призванных на службу, в том числе в Ростовской и Курской областях, на днях сообщили о получении нового задания по мобилизации.

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