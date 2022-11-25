Во Владивостоке отменили праздничную программу и новогодний концерт

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Во Владивостоке отменили новогодний праздничный концерт на центральной площади, заявил мэр города Константин Шестаков, сообщила пресс-служба Приморского края.

«До 25 декабря на центральной площади оборудуем городок с горкой и катком, установим елку. В этом году в связи с отменой праздничных концертов сцену монтировать не будем», — пояснил он. Мэр добавил, что детские утренники с вручением подарков отменять не станут.

14 октября губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей региона воздержаться от пышного празднования Нового года с фейерверками и приглашенными артистами. Средства, запланированные на корпоративы, можно направить на поддержку семьям военнослужащих, находящихся в зоне военных действий на Украине или погибших, отметил он.

От новогодних мероприятий уже отказались ряд регионов. В частности, в Крыму посчитали неуместным устраивать праздники, когда солдаты «рискуют своими жизнями на фронте». В Петербурге и Нижнем Новгороде власти решили направить сэкономленные средства на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных.

В то же время в Минобороны высказались против отмены празднований и использования сэкономленных средств на обеспечение военнослужащих. По словам начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковника Виктора Горемыкина, необходимости в этом нет, и у ведомства есть все необходимое для оснащения войск.

Опрос ВЦИОМа показал, что более 70% россиян поддержали бы отказ от праздничных гуляний в этом году. При этом большинство опрошенных выступило за сохранение традиционных элементов новогодних праздников, в том числе детских елок, оформления улиц и торговых центров.