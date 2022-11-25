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Украина разработает механизм импорта электричества из Европы

В «Укрэнерго» заявили о разработке механизма импорта электроэнергии из Европы на Украину
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

«Укрэнерго» разрабатывает механизм импорта электроэнергии из Европы на Украину, заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в эфире программы «Единые новости».

«Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно. «Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт», — сказал Кудрицкий (цитата по УНН).

Кудрицкий отметил, что для обеспечения передачи электроэнергии таким способом потребуются специальные механизмы, потому что цены на электроэнергию в Европе выше, чем на Украине. Он заявил, что этот механизм уже прорабатывается.

23 ноября украинское Минэнерго сообщило, что из-за ракетного обстрела отключились большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. «Подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено», — сообщило ведомство. Минобороны России 24 ноября подтвердило, что наносило удары высокоточным оружием большой дальности «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». Все разрушения в черте Киева были вызваны работой украинской системы ПВО, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Еврокомиссия призвала Евросоюз срочно передать Украину высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергетической системы. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на брифинге после неформальной встречи министров энергетики ЕС, на которой выступил и министр энергетики Украины Герман Галущенко.Как сообщается на сайте украинского Минэнерго, Галущенко сказал, удар по энергетической инфраструктуре 23 ноября имел тяжелые последствия для страны. «Случился блэкаут. Все атомные электростанции Украины были обесточены. Это первый случай, когда все четыре украинских АЭС были обесточены одновременно», — подчеркнул Галущенко.

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% столицы остается без электричества после ударов по энергосистеме страны. Кличко заявлял, что в Киеве зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. Взрывы были также слышны в Одессе, Винницкой, Николаевской и Киевской областях. Вечером около половины электроснабжения страны было восстановлено.

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Минэнерго Украины «Укрэнерго» Украина отключение электроэнергии
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