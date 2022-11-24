Кремль назвал дату встречи Путина с матерями участников спецоперации

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин 25 ноября встретится с матерями участников специальной военной операции на Украине, сообщает Кремль. Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября и в этом году выпадает на 27-е число.

«На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — говорится в сообщении.

В тот же день глава государства посетит торжественное мероприятие, посвященное 15-летию госкорпорации «Ростех».

Ранее о подготовке встречи Путина с матерями военных писали «Ведомости» — по данным издания, это должно было произойти непосредственно в праздничный день. «Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», — рассказал один из собеседников газеты, близкий к администрации президента. Другой собеседник издания говорил, что «новый стимул» празднованию Дня матери президент придал, учредив звание «Мать-героиня» для тех, кто родил и воспитал десять и более детей.

До этого и сам глава государства обещал встретиться с россиянами, чтобы обсудить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных. «Поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пояснял президент. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позднее уточнил, что речь идет об отдельном мероприятии.

Летом президент вернул учрежденное в СССР в 1944 году звание «Мать-героиня». Оно вошло в список высших званий в России наравне с Героем России и Героем Труда. Получить его смогут женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. Таким матерям будет также полагаться единовременная выплата 1 млн руб.