СК предъявил обвинение экс-гендиректору цветочного склада в Москве по делу о пожаре

В деле о пожаре у трех вокзалов в Москве появился третий фигурант

Фото: АГН «Москва»

В деле о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, появился третий фигурант — бывший генеральный директор ООО «Ново Флоре» Анна Мачелюк. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Мачелюк предъявили обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Ранее следователи предъявили обвинение по той же статье специалисту по охране труда и пожарной безопасности Владимиру Коновалову, а также учредителю и генеральному директору ООО «Ново Флоре» Антону Мачелюку, арендовавшем сгоревшие складские помещения. Их задержали.

В ведомстве добавили, что следователи допросили 26 свидетелей, потерпевшими признали восемь человек. Ход и результаты расследования контролирует центральный аппарат СК.

Цветочный склад, расположенный на Комсомольской площади за Ленинградским и Ярославским вокзалами в Москве, загорелся 20 ноября. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Открытое горение ликвидировали спустя несколько часов. В результате пожара погибли семь человек.

СК назвал возможной причиной пожара неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами. Возбуждено два дела по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Позже СК объединил дела в одно производство.