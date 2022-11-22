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СК задержал двух человек по делу о пожаре у трех вокзалов в Москве

Следователи задержали двух человек по делу о пожаре на цветочном складе в Москве
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Следователи задержали двух человек по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, сообщили в Следственном комитете.

Задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, арендующий сгоревшие складские помещения. Им предъявили обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Владимир Коновалов Антон Мачелюк

Цветочный склад, расположенный на Комсомольской площади за Ленинградским и Ярославским вокзалами в Москве, загорелся 20 ноября. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Открытое горение ликвидировали спустя несколько часов. В результате пожара погибли семь человек.

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СК назвал возможной причиной пожара неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами. Возбуждено два дела по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Позже СК объединил дела в одно производство.

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Следственный комитет Пожар Москва Ленинградский вокзал Ярославский вокзал три вокзала
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