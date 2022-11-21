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МАГАТЭ не увидело угрозы ядерной безопасности после обстрелов ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о повреждениях на ЗАЭС после обстрелов, но не увидело ядерной угрозы
Эксперты МАГАТЭ сообщили о значительных повреждениях на территории ЗАЭС: пострадали резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Ключевое оборудование осталось цело, угрозы ядерной безопасности нет
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Экспертная группа МАГАТЭ оценила степень повреждений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за обстрелов в минувшие выходные, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на интенсивность обстрелов, ключевое оборудование не пострадало и угрозы ядерной безопасности нет.

Сотрудники МАГАТЭ пришли к выводу, что состояние шести блоков ЗАЭС стабильное, отработанное топливо и радиоактивные отходы находятся в хранилищах.

Тем не менее, говорится в заявлении МАГАТЭ, на территории станции зафиксированы значительные повреждения, что Гросси назвал серьезным поводом для беспокойства. В частности, пострадали резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Несколько ударов пришлось по дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции и трубопроводу со сжатым воздухом.

Четыре реактора станции остаются в режиме «холодного останова» (то есть в режиме охлаждения с прекращением генерации электроэнергии), еще два — горячего, они «продолжают вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара», говорится в заявлении.

Как сообщили в МАГАТЭ, станция подверглась обстрелам в субботу, 19 ноября, и в воскресенье, 20-го. Гросси назвал это «одним из самых серьезных подобных инцидентов на объекте за последние месяцы». В понедельник, по данным экспертов, обстрелов на станции зафиксировано не было.

С начала военной операции на Украине Москва и Киев не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС (недавние, как утверждает российская сторона, осуществили военнослужащие ВСУ), а в конце августа станция впервые полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ, которые обнаружили физические повреждения станции. Гросси неоднократно требовал прекратить обстрелы ЗАЭС, а генсек ООН Антониу Гутерриш призывал создать вокруг станции зону безопасности. Российский МИД в конце октября говорил, что параметры такой зоны обсуждаются.

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В то же время ведомство заявляет, что «договоренности о демилитаризации в принципе невозможны», поскольку необходимо обеспечить безопасность станции. При этом, со слов представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «никто и никогда эту станцию не милитаризовал», там находятся не военные, а войска РХБЗ (радиологической, химической и биологической защиты).

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МАГАТЭ Запорожская АЭС обстрелы Рафаэль Гросси
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