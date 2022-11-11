Рогов заявил о скоплении польских наемников на запорожском направлении
Украина сосредоточила на запорожском направлении большое количество наемников из Польши, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«На запорожской линии фронта <...> [Киев] скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч», — сказал он.
Российское Минобороны не раз сообщало об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Киева на разных направлениях фронта. В последний раз ведомство отчитывалось об этом 6 ноября, когда под Красным Лиманом, по его информации, было убито около 40 наемников. В Минобороны сказали, что они были выходцами из США, Великобритании и Польши. На следующий день телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что на Украине погиб гражданин США Тимоти Гриффин, который участвовал в боях на стороне Киева. Он стал шестым погибшим на Украине американцем, уточнял телеканал. В Госдепе комментировать сообщения о гибели Гриффина отказались «из соображений конфиденциальности».
В середине июня Минобороны привело данные, согласно которым на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) тогда воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Среди них, по его информации, были выходцы из Австралии Чили, США и Канады. Больше половины воюющих иностранцев — 1831 человек — согласно подсчетам ведомства, приехало на Украину из Польши.
Спустя несколько дней после начала военной операции, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев».