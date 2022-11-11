Украина сосредоточила на запорожском направлении большое количество наемников из Польши, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На запорожской линии фронта <...> [Киев] скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч», — сказал он.

Российское Минобороны не раз сообщало об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Киева на разных направлениях фронта. В последний раз ведомство отчитывалось об этом 6 ноября, когда под Красным Лиманом, по его информации, было убито около 40 наемников. В Минобороны сказали, что они были выходцами из США, Великобритании и Польши. На следующий день телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что на Украине погиб гражданин США Тимоти Гриффин, который участвовал в боях на стороне Киева. Он стал шестым погибшим на Украине американцем, уточнял телеканал. В Госдепе комментировать сообщения о гибели Гриффина отказались «из соображений конфиденциальности».

В середине июня Минобороны привело данные, согласно которым на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) тогда воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Среди них, по его информации, были выходцы из Австралии Чили, США и Канады. Больше половины воюющих иностранцев — 1831 человек — согласно подсчетам ведомства, приехало на Украину из Польши.

Спустя несколько дней после начала военной операции, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев».