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Госдеп заявил, что следит за сообщениями о расстреле пленных из России

Госдеп США заявил, что следит за сообщениями о расстреле ВСУ военнопленных из России
Фото: Владимир Машатин / ТАСС
Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Власти США внимательно следят за сообщениями о расстреле российских военнопленных украинскими военными, заявила на брифинге американский посол по особым поручениям Бет Ван Шаак. В Госдепартаменте она курирует вопросы, касающиеся военных преступлений и их расследования. Об этом сообщает Reuters.

«Мы очень внимательно за этим следим», — сказала Ван Шаак, уточнив, что все стороны конфликта должны соблюдать международное право — или, в противном случае, столкнутся с последствиями.

Речь идет о видеозаписях, которые распространились в соцсетях 18 ноября. Они, предположительно, сняты в Макеевке (ЛНР). На первом ролике видно, как люди в форме, похожей на российскую, выходят из дома и ложатся на землю. На кадрах также запечатлены мужчины в форме с желтыми повязками, предположительно — украинские военнослужащие. Пленных спрашивают, кто из них офицер, а затем из дома, откуда вышли мужчины, появляется фигура человека, слышны выстрелы — и ролик обрывается. На втором видео, который снят, предположительно, с квадрокоптера, видны тела 12 военных.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пп. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация призвала все стороны конфликта расследовать сообщения о нарушениях прав человека в связи с данными о расстреле российских пленных.

В Госдуму внесли проект заявления из-за расстрела пленных России. В нем предлагается обратиться к парламентам стран мира с призывом «осудить преступления киевского режима». В документе говорится, что умышленное убийство военнопленных — это грубейшее нарушение международного гуманитарного права и Женевской конвенции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва найдет и накажет тех, кто расстрелял военнопленных. Расследование в связи с публикацией видео обещали провести и власти Украины.

Теги
Госдепартамент США расстрел Военная операция на Украине
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