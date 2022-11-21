В Думу внесли заявление из-за расстрела пленных России военными ВСУ

В заявлении предлагается обратиться к парламентам стран мира с призывом «осудить преступления киевского режима». Расследовать видео с расстрелом российских военнопленных ранее призвали в ООН

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли проект постановления с заявлением парламента «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Документ внесен думскими комитетами по обороне и международным делам и содержит призыв к парламентам стран мир «осудить преступления киевского режима».

«Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий. Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», — говорится в проекте заявления.

Умышленное убийство военнопленных — это грубейшее нарушение Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции, а также международных правозащитных норм, включая конвенцию против пыток, говорится в документе.

Там также содержится обращение к парламентам государств мира с предложением «осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей».

Авторы документа предлагают депутатам принять постановление и соответствующее заявление, а также направить их президенту, правительству и Совету Федерации, а также в парламенты стран — членов ООН, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, ОДКБ.

Речь идет о видеозаписях, которые распространились в соцсетях 18 ноября. Они, предположительно, сняты в Макеевке (ЛНР). На первом ролике видно, как люди в форме, похожей на российскую, выходят из дома и ложатся на землю. На кадрах также запечатлены мужчины в форме с желтыми повязками, предположительно — украинские военнослужащие. Пленных спрашивают, кто из них офицер, а затем из дома, откуда вышли мужчины, появляется фигура человека, слышны выстрелы — и ролик обрывается. На втором видео, который снят, предположительно, с квадрокоптера, видны тела 12 военных.

После публикации видео Следственный комитет России возбудил уголовное дело, расследовать информацию о расстреле призвали в ООН. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва найдет и накажет тех, кто расстрелял российских военнопленных. Расследование в связи с публикацией роликов пообещали провести на Украине.