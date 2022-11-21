Минфин США разрешил своим гражданам платить налоги в России до 7 марта 2023 года

Минфин США продлил до 7 марта лицензию на налоговые операции в России

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Власти США продлили до 7 марта 2023 года генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам платить налоги, импортные пошли и сборы в России, сообщили в министерстве финансов.

В документе указано, что «гражданам США или юридическим лицам, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданами США, дозволено платить в России налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты».

Прошлая генеральная лицензия была выпущена 8 сентября, она действовала до 7 декабря.

В начале июня Минфин США вывел из-под антироссийских санкций переводы, связанные с выплатами пенсий. Указом президента Джо Байдена были разрешены «все операции, совершающиеся в обычном порядке, необходимые для обработки пенсионных выплат лицам из США».

В конце мая Минфин США отказался продлевать лицензию, которая позволяла держателям российских государственных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение ценных бумаг. После этого российский Минфин заявил, что продолжит обслуживание долговых обязательств, номинированных в долларах, в рублях.