Минфин США вывел из-под антироссийских санкций выплаты пенсий американцам
Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий американцам, сказано в генеральной лицензии № 38, опубликованной на сайте ведомства.
В документе указано, что со 2 июня «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США и которые были запрещены» соответствующим указом президента страны Джо Байдена.
В то же время генеральная лицензия запрещает: открытие или ведение корреспондентского или расчетного счета от имени любой попавшей под ограничения организации, любое списание средств со счетов Банка России, ФНБ или российского Минфина, а также транзакции с участием любого лица, попавшего под санкции США.
По данным Пенсионного фонда за 2020 год, российские пенсии за границей получают более 342 тыс. человек, в том числе 21 тыс. человек в Соединенных Штатах.
После начала российской военной операции на Украине многие зарубежные страны, включая США, ввели санкции в отношении Москвы, которые затронули банковский сектор, крупные промышленные компании, оборонно-промышленный комплекс, бизнесменов и политическую элиту.
Кроме того, Минфин США запретил операции с ЦБ, ФНБ и российским Минфином, а также заморозил часть российских международных резервов. По данным на 1 апреля 2022 года, объем международных резервов России составлял $606,5 млрд. Минфин ранее сообщал, что западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России (порядка $300 млрд) после введения санкций.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина после этого заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски.
В связи с заморозкой резервов у России появились проблемы с обслуживанием обязательств по внешнему долгу. Кроме того, в мае Минфин США не стал продлевать лицензию, которая позволяла держателям российских суверенных облигаций, номинированных в долларах, получать платежи в погашение бумаг.
После этого глава российского Минфина Антон Силуанов предложил использовать схему оплаты газа при расчетах по евробондам. По этой схеме инвестор должен будет открыть в российском банке два счета: валютный и рублевый, и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить рублевый платеж.
Всего с 22 февраля против России было введено почти 7,8 тыс. ограничительных мер, подсчитал РБК. К 23 мая общее число действующих против страны санкций достигло 10,5 тыс. По этому показателю Россия занимает первое место в мире. Для сравнения против Ирана введено 3,6 тыс. санкций.