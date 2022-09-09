Минфин США продлил разрешение гражданам платить налоги в России

Американцы, а также компании, где они являются акционерами, могут платить в России налоги, сборы и пошлины, а также приобретать лицензии и сертификаты до начала декабря

Минфин США издал генеральную лицензию, которой продлил разрешение своим гражданам, а также компаниям, которые контролируют американцы или в которых они имеют доли, платить в России налоги, сборы и пошлины до 7 декабря.

Кроме совершения указанных операций, американцам в России временно разрешено «приобретать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» с проведением платежей в адрес ЦБ, ФНБ и Минфина, если они совершаются в обычном порядке и необходимы для их повседневной жизни.

Действие предыдущей лицензии истекало 30 сентября, ее выпустили 25 мая.

В начале июня Минфин США вывел из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий американцам. Ведомство разрешило «все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США и которые были запрещены» указом президента Джо Байдена.

19 августа ведомство продлило действие лицензии.

После начала российской операции на Украине США ввели санкции, которые затронули в том числе финансовый и банковский сектора. Так, Вашингтон запретил американцам осуществлять операции с Центробанком, Минфином и ФНБ, а также заморозил часть международных резервов.

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В конце мая Минфин США отказался продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских гособлигаций получать платежи в обслуживание и погашение ценных бумаг. Российский Минфин после этого сказал, что продолжит обслуживание и погашение всех долговых обязательств, номинированных в долларах, в российской валюте. При этом у держателей бондов будет возможность конвертировать выплаты в оригинальную валюту через «Национальный расчетный депозитарий», который будет выступать в качестве платежного агента.