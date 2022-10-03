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Минфин США ввел санкции против премьера части Боснии и Герцеговины

Фадил Новалич
Фадил Новалич (Фото: NovalicF / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министерство финансов США ввело санкции в отношении премьер-министра Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) Фадиля Новалича, говорится на сайте ведомства.

Федерация Боснии и Герцеговины — это часть государства Босния и Герцеговина, административно-территориальное образование в его составе, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Вторая часть государства — Республика Сербская, вместе они составляют Боснию и Герцеговину.

В заявлении говорится, что Новалич за неделю до выборов 2018 года «неправомерно использовал данные пенсионеров, полученные благодаря своему служебному положению, для рассылки писем с перечислением своих достижений и обещаниями повысить пенсии».

В ведомстве полагают, что, так как этот вопрос имеет в стране «большое политическое значение», действия Новалича «подорвали демократические процессы и институты на Западных Балканах».

Под санкции также попал боснийский предприниматель Слободан Станкович, которого Минфин США назвал «одним из самых богатых граждан» страны. Ограничения наложили и на его инженерную корпорацию Integral Inzenjering A. D. Laktasi. В американском Минфине считают предпринимателя причастным к коррупции в строительном секторе.

Активы физических лиц и компаний, которые попадают в список OFAC, замораживаются на территории США, американским гражданам и юрлицам запрещают вести с ними дела. Въезд в Соединенные Штаты для попавших в список закрыт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, чье заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента, заявил, что Станкович состоит в «тесных связях» с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Против него уже введены американские санкции, власти Соединенных Штатов также считают его участником коррупционных схем.

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«Под руководством Додика правящая коалиция в Республике Сербской <...> стремится создать параллельные структуры, подрывающие государственные институты, а этнонационалистические партии в Федерации Боснии и Герцеговины подрывают демократические процессы в стране и злоупотребляют властью для получения неправомерной финансовой и политической выгоды», — заявил Блинкен.

Госсекретарь обвинил Станковича в оказании материальной, финансовой и технологической поддержки Додику.

Додик представляет партию «Союз независимых социал-демократов». Накануне он объявил о своей победе на выборах президента Республики Сербской. Официальных итоговых результатов пока нет.

В Боснии и Герцеговине страну возглавляет не один президент, а коллективный Президиум, куда входят три президента, от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко, который формально управляется обеими сторонами.

Теги
США санкции Босния и Герцеговина
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