Минфин США ввел санкции против премьера части Боснии и Герцеговины

Фадил Новалич (Фото: NovalicF / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министерство финансов США ввело санкции в отношении премьер-министра Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) Фадиля Новалича, говорится на сайте ведомства.

Федерация Боснии и Герцеговины — это часть государства Босния и Герцеговина, административно-территориальное образование в его составе, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Вторая часть государства — Республика Сербская, вместе они составляют Боснию и Герцеговину.

В заявлении говорится, что Новалич за неделю до выборов 2018 года «неправомерно использовал данные пенсионеров, полученные благодаря своему служебному положению, для рассылки писем с перечислением своих достижений и обещаниями повысить пенсии».

В ведомстве полагают, что, так как этот вопрос имеет в стране «большое политическое значение», действия Новалича «подорвали демократические процессы и институты на Западных Балканах».

Под санкции также попал боснийский предприниматель Слободан Станкович, которого Минфин США назвал «одним из самых богатых граждан» страны. Ограничения наложили и на его инженерную корпорацию Integral Inzenjering A. D. Laktasi. В американском Минфине считают предпринимателя причастным к коррупции в строительном секторе.

Активы физических лиц и компаний, которые попадают в список OFAC, замораживаются на территории США, американским гражданам и юрлицам запрещают вести с ними дела. Въезд в Соединенные Штаты для попавших в список закрыт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, чье заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента, заявил, что Станкович состоит в «тесных связях» с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Против него уже введены американские санкции, власти Соединенных Штатов также считают его участником коррупционных схем.

Читайте на РБК Pro Pro Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Думскроллинг, заедание, апатия: как победить эти проявления тревоги Инструкции Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Статьи Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro «Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде «Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде Статьи Pro Как в 2022 году изменился внутренний туризм Как в 2022 году изменился внутренний туризм Статьи Pro Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Инструкции

«Под руководством Додика правящая коалиция в Республике Сербской <...> стремится создать параллельные структуры, подрывающие государственные институты, а этнонационалистические партии в Федерации Боснии и Герцеговины подрывают демократические процессы в стране и злоупотребляют властью для получения неправомерной финансовой и политической выгоды», — заявил Блинкен.

Госсекретарь обвинил Станковича в оказании материальной, финансовой и технологической поддержки Додику.

Додик представляет партию «Союз независимых социал-демократов». Накануне он объявил о своей победе на выборах президента Республики Сербской. Официальных итоговых результатов пока нет.