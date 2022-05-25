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Минфин начнет обслуживать долларовые бонды в рублях

Минфин США ранее отказал России в продлении лицензии, которая разрешала держателям российских облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. Российский Минфин в ответ начнет обслуживать евробонды в рублях
Вид на здание Министерства Финансов Российской Федерации
Вид на здание Министерства Финансов Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Российский Минфин в связи с ограничениями со стороны США продолжит обслуживание и погашение всех долговых обязательств в российской валюте вместо долларов США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

24 мая американский Минфин сообщил, что не станет продлевать лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. Она истекла 25 мая, в 7:00 мск.

«Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», — сказано в сообщении министерства.

В частности, выплаты держателям российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры России будут осуществляться на их счета в НКО АО НРД, а выплаты с использованием иностранных финансовых посредников — на счета типа «С» указанных финансовых посредников.

Счета типа «С» были установлены Банком России 8 марта согласно указу президента России от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

В соответствии с указом при выплатах в рублях резиденты недружественных стран (в том числе государств Евросоюза, США, Японии и других) получают рубли на счета типа «C», списание средств с которых возможно только по достаточно узкому кругу оснований, например для уплаты налогов, комиссий внутри России. Вывести эти средства из России в настоящее время невозможно, а конвертировать их в валюту можно только с разрешения специальной подкомиссии Минфина.

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Министр финансов США Джанет Йеллен еще 18 марта подтвердила, что ее ведомство вряд ли продлит лицензию, разрешающую обслуживание суверенного долга России. Вместе с тем она отмечала: «Если Россия не найдет способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт, не думаю, что это как-то существенно изменит ее положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала».

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Без этой лицензии, выпущенной в начале марта, Минфин России не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, а если они номинированы в евро, то по крайней мере до американских инвесторов. По условиям истекающей лицензии выплаты невозможны со счетов Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, заблокированных американскими финансовыми институтами.

27 мая Минфин России должен был выплатить €26,5 млн по облигациям, номинированным в евро, и $71,25 млн по бумагам, номинированным в долларах. Однако за неделю до даты платежа Минфин сообщил, что заранее исполнил обязательства по выплате купонного дохода по этим выпускам. По данным Bloomberg, следующие выплаты по евробондам Минфина намечены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) и затем 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив).

С конца февраля ряд западных стран, в частности государства Евросоюза и США, ввели против России несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе финансовый сектор. Около половины международных резервов ЦБ оказались заблокированы. Также Вашингтон с 4 апреля запретил использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу.

Российские власти неоднократно заявляли, что у них сохраняется способность платить по счетам и они готовы это делать, однако Запад сознательно ставит Москве препоны, провоцируя «искусственный дефолт». «Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — говорил министр финансов Антон Силуанов.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин рубли еврооблигации дефолт
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