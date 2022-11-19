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Украинцам предложили задуматься об отъезде из страны для экономии энергии

Глава ДТЭК назвал полезным для энергосистемы временный отъезд украинцев за границу
Ключевым фактором поддержания энергетической системы Украины в рабочем состоянии глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко назвал снижение потребления
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Жителям Украины следует задуматься о временном отъезде за границу ради снижения нагрузки на энергетическую систему страны, пострадавшую в результате ракетных ударов, заявил в интервью Би-би-си глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.

«Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», — сказал он.

На ДТЭК приходится более четверти от общего объема поставок электроэнергии на Украине, пишет издание. С каждым ракетным ударом энергосистема страны становится все менее надежной, снижение потребления является ключевым фактором для поддержания ее рабочего состояния, указал Тимченко.

«Если потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно иметь электроснабжение. Так можно объяснить, что, потребляя меньше или уезжая, люди делают свой вклад», — отметил он.

Глава ДТЭК добавил, что у украинских энергетиков закончилось оборудование и запчасти. «Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам, представителям власти, компаниям и производителям оборудования с просьбой помочь нам в срочной поставке имеющегося оборудования», — сказал Тимченко.

Минобороны России с 10 октября сообщает о массированных ударах по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики Украины. В последний раз они были нанесены 15 и 17 ноября.

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По всей Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением, без света, по оценке президента Украины Владимира Зеленского, остаются более 10 млн человек. Украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя, а министр финансов Сергей Марченко оценивал ущерб критической инфраструктуре в $100 млрд.

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Военная операция на Украине ДТЭК электричество отъезд
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