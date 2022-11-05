В МАГАТЭ сообщили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС

В МАГАТЭ напомнили, что станция была отключена после того, как обстрелы повредили высоковольтные линии. Глава организации вновь призвал создать вокруг станции зону безопасности

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено через два дня после того, как она была отключена от электросети. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В организации напомнили, что электроснабжение было отключено из-за обстрелов, которые повредили высоковольтные линии. Это случилось 2 ноября. Ранее в МАГАТЭ заявили, что в таком режиме электростанция может проработать 15 дней.

При этом пророссийские власти Запорожской области объяснили отключение электростанции желанием Киева оставить без тепла Энергодар.

Глава МАГАТЭ вновь призвал создать вокруг станции зону безопасности. Это необходимо, чтобы предотвратить аварию в результате попадания снарядов. «Мы не можем позволить себе больше терять время. Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно», — заявил он.

Запорожская АЭС в течение нескольких месяцев после ввода российских войск на Украину подвергается обстрелам, Москва и Киев выдвигают встречные обвинения. Гросси в конце октября заявил о фрустрации из-за отсутствия прогресса по созданию вокруг атомной станции зоны безопасности. Он обсуждал инициативу с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Замглавы министерства Александр Рябков указал, что Москва отказывается демилитаризовать станцию, так как «мы не можем не охранять» ее. При этом «никто и никогда эту станцию не милитаризовал», настаивает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.