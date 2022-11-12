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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили раньше срока

Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили раньше срока
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

По Крымскому мосту досрочно возобновили движение автомобилей и автобусов, приостановленное из-за ремонта, сообщил Минтранс России в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 14:30 мск на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

Накануне Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края сообщило, что 12 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по мосту будет остановлено в связи с проведением технологических работ.

8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате были разрушены два пролета автомобильной части, по которой шло движение в сторону Крыма. После взрыва движение запустили по уцелевшим полосам, но только для легковых автомобилей и автобусов.

Россия назвала взрыв терактом и обвинила в нем украинские спецслужбы. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев, «насколько ему известно», не является заказчиком.

8 ноября движение по мосту приостанавливали для установки первого пролета автомобильной части взамен поврежденного. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что второй пролет поставят 11 ноября.

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После монтажа пролетов движение по одной полосе будет запущено 5 декабря, по двум — до 20 декабря. После этого начнут разбирать пролеты другой стороны моста, ремонт которой планируется завершить до 30 марта следующего года.

Ремонт требуется и железнодорожной части моста, где необходимо заменить два пролета. Все работы собираются закончить в сентябре 2023 года.

Теги
Крымский мост ремонт
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