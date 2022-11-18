Кремль продолжит контакты с МАГАТЭ несмотря на призыв покинуть ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Россия продолжит контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), эксперты которого ранее заявили, что после инспекции на ядерных предприятиях Украины не выявили следов изготовления там «грязной бомбы», а также призвали российских военных покинуть Запорожскую АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — сказал Песков.

В начале ноября в пресс-службе МАГАТЭ сообщили, что их эксперты проверили три объекта на Украине после заявлений Москвы о разработке Киевом «грязной бомбы» и не нашли признаков незаявленной ядерной деятельности. Речь идет об Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и производственном объединении «Днепровский машиностроительный завод». Эксперты взяли для анализа пробы окружающей среды, чтобы узнать о прошлой и текущей деятельности в этих местах, связанной с обращением с ядерными материалами.

17 ноября эксперты МАГАТЭ подтвердили, что не нашли следов изготовления «грязной бомбы» на исследуемых предприятиях Украины, а также призвали Россию вывести военных с Запорожской атомной электростанции и «немедленно прекратить все действия» на других ядерных объектах.

Об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября. Об этом он предупредил министров обороны Турции, Индии, Китая, Франции и Великобритании. США, Британия и Франция отвергли утверждения российской стороны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отверг обвинения и заявил, что Киев не обладает «грязной бомбой» и не планирует ее получать и применять.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Российские военные взяли объект под контроль 28 февраля, спустя четыре дня после начала спецоперации на Украине.

После включения Запорожской области в состав России АЭС была принята в федеральную собственность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал создать вокруг станции демилитаризованную зону. В российском МИДе исключали демилитаризацию АЭС, но поддерживали создание зоны безопасности вокруг станции. Как объяснял замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИДа Константин Воронцов, это «приведет к снижению степени защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов».