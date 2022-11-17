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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским

Минобороны отчиталось о взятии под контроль дороги между Павловкой и Никольским в ДНР
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Российские военные взяли под контроль дорогу, связывающую населенные пункты Павловка и Никольское в ДНР, заявили в Минобороны.

«На южно-донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой народной республики», — отчиталось министерство в сводке.

Никольское — село в Волновахском районе, менее чем в 10 км к востоку от Павловки. Населенный пункт Павловка находится южнее Угледара, приблизительно в 50 км от Донецка. 14 ноября российские силы взяли Павловку под полный контроль, сообщало Минобороны.

О выходе к окраинам села Павловка российские военные сообщили 31 октября. Бои за Павловку шли в течение двух недель. Принимавшие в них участие морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота в начале ноября опубликовали видеообращение, в котором говорили о «больших неоправданных потерях».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко впоследствии рассказал, что связался с командирами морпехов и, по их словам, потери «далеко не такие», как говорили военные. Минобороны впоследствии заявило, что в боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 украинских военных.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Павловка станет плацдармом для продвижения российских войск вперед. Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что без занятия села российскими войсками дальнейшее продвижение «и освобождение уже Угледара» будут затруднительными.

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