Командир «Ахмата» рассказал о значении контроля над Павловкой в ДНР

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Село Павловка в ДНР станет плацдармом для продвижения российских войск вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Его слова приводит «РИА Новости».

«Она станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств», — сказал Алаудинов.

Накануне, 10 ноября, глава ДНР Денис Пушилин сообщал о взятии под контроль села Павловка на 90%. Он отметил, что в селе водружен российский флаг, а сам населенный пункт зачищен. Павловка находится в 50 км от Донецка, южнее города Угледара.

9 ноября Пушилин говорил о тяжелых боях в этом районе, подчеркивая, что без занятия села российскими войсками дальнейшее продвижение «и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника от Донецка», будет затруднительным.

В начале ноября в соцсетях появилось обращение от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Военные заявили о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки, после чего попросили Минобороны разобраться в ситуации. В ответ на это Кожемяко сказал, что обращение было направлено «компетентным органам и в военную прокуратуру» для разбирательства. Вскоре он сообщил, что связался с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой — они назвали информацию о больших потерях «преувеличенной».