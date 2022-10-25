В Кремле ответили на просьбу Макрона к папе римскому о звонке Путину и Байдену

Эту просьбу можно оценить положительно, если она «в русле усилий по поиску возможных развязок», сказал Песков. Но, заметил он, «ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому», который отказался от переговоров

Эмманюэль Макрон и папа римский Франциск (Фото: Ansa / Press Office Vatican Media / Global Look Press)

В Кремле положительно могли бы оценить просьбу президента Франции Эмманюэля Макрона к папе римскому Франциску призвать Владимира Путина, патриарха Кирилла и американского лидера Джо Байдена к содействию миру на Украине, если это «в русле усилий по поиску возможных развязок» конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Но, с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая запрещает какие-либо переговоры с Российской Федерацией», — заметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия открыта для контакта и готова «все это обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом», но должна исходить из того, что «Украина кодифицировала непродолжение переговоров».

Макрон встретился с папой римским накануне. Во вторник президент Франции рассказал Le Point, что попросил главу католической церкви позвонить Путину, патриарху Кириллу, а также Байдену, так как считает, что Соединенные Штаты должны участвовать в переговорах по Украине. У американского лидера с папой римским «настоящие доверительные отношения» и тот «может оказать на него влияние», отметил Макрон.

В начале октября папа Франциск призвал Путина прекратить боевые действия, а Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире». Он попросил стороны стремиться к созданию условий для переговоров, которые приведут к консенсусным, справедливым и стабильным решениям, а не навязываемым силой. Позднее Ватикан выразил готовность содействовать диалогу Москвы и Киева.