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Макрон попросил папу римского позвонить Путину и Байдену ради Украины

Макрон попросил папу римского позвонить Путину и Байдену ради мира на Украине
У президента США с папой римским «настоящие доверительные отношения» и тот «может оказать на него влияние», считает французский лидер
Эммануэль Макрон и папа римский Франциск
Эммануэль Макрон и папа римский Франциск (Фото: Ansa / Press Office Vatican Media / Global Look Press)

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска призвать главу России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также американского лидера Джо Байдена «содействовать мирному процессу» на Украине. Об этом он сказал еженедельнику Le Point после встречи с понтификом в Ватикане.

«Я призвал папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», — сообщил Макрон (цитата по France 24).

«Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине», — отметил президент Франции.

По его словам, у Байдена с папой римским «настоящие доверительные отношения» и тот «может оказать на него влияние».

Макрон посетил Ватикан 24 октября и в третий раз встретился с папой Франциском в Апостольском дворце. Они обсудили «содействие миру, особенно на Украине».

В пресс-службе Святого Престола назвали беседу главы католической церкви с французским лидером «сердечной». «В ходе теплых дискуссий, которые состоялись в Госсекретариате, стороны сосредоточили внимание на вопросах международного характера, начав с конфликта в Украине, уделив особое внимание гуманитарной ситуации», — сообщили там. Кроме того, они уделили внимание ситуации на Кавказе, Ближнем Востоке и в Африке. Аудиенция продолжалась почти час.

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Папа подарил Макрону несколько документов, в том числе свое послание миру этого года, а также бронзовый медальон с изображением колоннады площади Святого Петра. Президент Франции подарил понтифику первое издание на французском языке трактата немецкого философа Иммануила Канта «К вечному миру». В прошлый раз Макрон посещал Ватикан в ноябре 2021 года и июне 2018 года.

Байден, второй после Джона Кеннеди президент-католик в истории США, встречался с папой Франциском в Ватикане в октябре прошлого года. Это была четвертая аудиенция Байдена, но первая — в качестве президента.

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Теги
Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон Папа Римский Джо Байден Владимир Путин Военная операция на Украине
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