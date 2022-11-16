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Полянский рассказал об обсуждении экспорта аммиака через Украину

Полянский заявил, что в рамках зерновой сделки обсуждается экспорт аммиака через Украину
Цех по производству аммиака
Цех по производству аммиака (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Возобновление экспорта аммиака из России через Украину в рамках продления зерновой сделки обсуждается, но окончательное решение пока не принято, сообщил «РИА Новости» заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято», — сказал Полянский.

Аммиак является важнейшим компонентом удобрений. До ввода войск на Украину на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, об этом сообщала исследовательская компания ICIS. Руководство ООН не раз поднимало проблему нехватки удобрений на мировом рынке. Как писала Financial Times со ссылкой на источники, сотрудники ООН пытаются уговорить Москву и Киев заключить сделку по транзиту аммиака, чтобы снизить цены на удобрения.

С начала военной спецоперации России на Украине один из крупнейших российских производителей удобрений «Тольяттиазот» приостановил транзит аммиака. По данным компании, доля экспорта колебалась в районе 85% от общего объема производимой продукции.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал России транзит аммиака в обмен на возврат пленных. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что такая идея неуместна.

Соглашение между Турцией, Украиной, Россией и ООН о вывозе зерна из украинских портов было заключено 22 июля. Москва и Киев подписывали соглашение отдельно, заключая сделку с Турцией и ООН.

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Зерновая сделка перестает действовать с 19 ноября. Песков заявлял, что эффективность соглашения предстоит оценить и Москва будет обсуждать с партнерами продление договоренностей, а позже уточнил, что Кремль сообщит о своем решении по поводу зерновой сделки. 15 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия собирается продлить сделку.

Теги
удобрения аммиак Зерновая сделка Украина Россия Дмитрий Полянский
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