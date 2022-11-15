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Кремль пообещал своевременно объявить о решении по зерновой сделке

Песков: Россия своевременно объявит о решении продлить зерновую сделку
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что Москва, вероятно, согласится продлить соглашение, писало агентство Bloomberg. Срок действия договоренностей истекает 19 ноября.

«Решение будет объявлено своевременно», — ответил Песков на просьбу прокомментировать публикацию Bloomberg.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов. 29 октября Москва приостановила участие в сделке, объяснив решение атакой украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны заявили, что эти корабли участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Киев обвинил Москву в блокировании соглашения под надуманным предлогом.

2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении участия России в сделке: как уточнили в МИДе, Киев дал «четкие гарантии», что атаки не повторятся. В украинском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, сказали, что никогда не использовали зерновой коридор в военных целях и не давали новых обязательств, «которые выходили бы за рамки уже существующих в зерновом соглашении».

По словам Пескова, эффективность соглашения еще предстоит оценить. 11 ноября в Женеве начались переговоры по зерновой сделке между Россией и ООН.

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц призывали продлить сделку. Министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что считает нужным продлить соглашение на год.

Теги
Дмитрий Песков Зерновая сделка Кремль Украина
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