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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о планах России продлить зерновую сделку

Bloomberg: Россия, вероятно, согласится продлить зерновую сделку
Сделка перестает действовать 19 ноября — ранее в Кремле заявляли, что оценят ее эффективность и обсудят ее дальнейшую судьбу с партнерами. На продлении соглашения настаивает Украина
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия, как ожидается, согласится продлить зерновое соглашение, пишет Bloomberg. Источники агентства не уточнили, будет ли Москва требовать изменения условий сделки.

Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов 22 июля. Действие соглашения истекает 19 ноября.

29 октября Москва приостановила участие в сделке, объяснив решение атакой украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые, как заявили в Минобороны, участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. В Киеве обвинили Россию в блокировании соглашения под надуманным предлогом.

2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении участия России в соглашении. В МИД уточнили, что Киев дал «четкие гарантии», что атаки не повторятся. В украинском внешнеполитическом ведомстве сказали, что никогда не использовали зерновой коридор в военных целях и не давали новых обязательств, «которые выходили бы за рамки уже существующих в зерновом соглашении».

На следующий день после возвращения в сделку пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффективность соглашения еще предстоит оценить и Москва будет обсуждать с партнерами продление договоренностей.

К продлению сделки призывали президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ограничивать сроки соглашения неправильно. «Было бы неправильно с моей стороны ставить ограничение по времени. Мы сказали им, что чем дольше они будут выполнять эту работу, тем тщательнее она будет выполняться. С другой стороны, на мой взгляд, нужно хорошо обозначить границы этой работы и хорошо ее делать», — объяснил он.

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11 ноября в Женеве начались переговоры по зерновой сделке между Россией и ООН.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Зерновая сделка Украина
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