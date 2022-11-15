В Харькове остановили работу метро после взрывов

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Работа харьковского метрополитена остановлена после взрывов и отключения энергоснабжения в городе, сообщает городской портал «Новости Харькова» со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

«Прилеты по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлены наземный электротранспорт, метро», — цитирует портал мэра.

Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова, добавил Терехов.

Об ударах по Харькову ранее сообщал губернатор области Олег Синегубов, издание «Страна» писало, что в городе пропал свет.

Днем во вторник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, киевский мэр Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в украинской столице. О взрывах заявляли и в других областях.

Накануне, 14 ноября, мэр Харькова Терехов сообщал о ракетном обстреле города. Он заявил, что тогда повреждения получил промышленный объект в Индустриальном районе Харькова.