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В Харьковской области допустили отсутствие света до утра из-за ударов

Губернатор Харьковской области: электроэнергии в регионе могут не восстановить до утра
По словам губернатора Синегубова, по региону нанесли шесть ракетных ударов. В других областях Украины также наблюдаются перебои со светом. В Минэнерго страны атаку назвали самой масштабной с начала спецоперации
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Харьковской области ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии, они могут идти всю ночь, сообщил губернатор региона Олег Синегубов в телеграм-канале.

«В населенных пунктах области энергоснабжение фактически отсутствует. Соответственно, есть перебои с водо- и теплоснабжением. Сложно делать прогнозы, но наиболее вероятно, что людям придется оставаться без света как минимум до утра», — заявил он.

Удары по Украине начались во второй половине дня 15 ноября. Сообщения о взрывах и работе ПВО поступали из Киева, Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областей.

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, всего было нанесено 85 ракетных ударов. Позднее замглавы его офиса Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале написал, что ракет было 90, но 70 были сбиты системой ПВО. Однако 15 объектов энергоинфраструктуры страны получили повреждения, сказал Тимошенко.

После этого в стране начались аварийные отключения энергии. Тимошенко рассказал, что без электричества остались 7 млн абонентов (один абонент — это не один гражданин) по всей стране. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что атака была самой массированной и масштабной с начала спецоперации.

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Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак предположил, что удары стали ответом на речь украинского лидера на саммите G20, где он представил условия для мирных переговоров. Российская сторона официально не комментировала атаки 15 ноября.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Харьков Харьковская область отключение электричества
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