МИД заявил, что у ГА ООН нет полномочий для взимания с России «репараций»

В ГА ООН ранее заявили, что чрезвычайная спецсессия по Украине возобновится 14 ноября, на обсуждение будет вынесен о «репарациях» Киеву. Полянский отметил, что у ГА ООН нет полномочий создавать механизм для взимания «репараций»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Западные страны пытаются через Генассамблею ООН придать «некую видимость легитимности» своим попыткам присвоить замороженные активы России, однако полномочий по созданию механизма для взимания «репараций» Украине у ГА ООН нет. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак сообщила, что чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 14 ноября по запросу постпредов стран Запада, на обсуждение будет вынесен в том числе вопрос о «репарациях» Киеву.

По словам Полянского, западные страны проталкивают проект резолюции ГА о привлечении России к ответственности, включая «репарации» Украине, речь идет о попытке «создать некий неподотчетный ГА механизм». «Даже неспециалистам понятна политизированность и правовая никчемность этого документа: у Генассамблеи даже и близко нет таких полномочий. Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что «ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины». По словам Полянского, любой юрист понимает «смехотворность таких потугов с точки зрения международного права», однако «ослепленные русофобией западники явно готовы «пуститься во все тяжкие».

После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали примерно половину из $640 млрд (на тот момент) золотовалютных резервов ЦБ, в основном речь идет об активах в долларах и евро. От этих валют также оказались полностью отрезаны банки, попавшие под санкции, и частично — многие другие банки, столкнувшиеся с закрытием корреспондентских счетов в западных кредитных организациях, которые необходимы для обслуживания счетов клиентов в долларах и евро.



Украинские власти неоднократно заявляли, что для восстановления страны необходимо использовать иностранные средства Банка России, замороженные в результате санкций. Минэкономики Украины оценило их в $415 млрд и попросило у западных партнеров разработать механизм конфискации этих денег в пользу Киева.

Поддерживал идею передачи резервов российского ЦБ на восстановление Украины и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз должен рассмотреть вопрос конфискации замороженных активов, точно так же, как Соединенными Штатами были конфискованы активы Центрального банка Афганистана, которые планируется направить на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в апреле заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов. Глава МИДа Сергей Лавров обвинял западные страны в фактической краже российских золотовалютных резервов.

