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Военная операция на Украине ,  
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Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции о репарациях Украине

Постпред России при ООН Небензя: резолюция о репарациях Киеву юридически ничтожна
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Проект резолюции о репарациях России в пользу Украины юридически «ничтожен», заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Трансляция мероприятия доступна на YouTube. Проект резолюции о репарациях внесли ранее на обсуждение Генассамблеи Канада, Украина и еще ряд стран.

«С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — сказал Небензя.

По его словам, попытка принятия подобной резолюции — это пример ситуации, когда группа государств «стремится освятить беззаконие, используя авторитет Генассамблеи и позиционируя ее в качестве судебного органа, каковым она по определению не является».

По словам Небензи, страны Запада никогда не рассматривали репарации в качестве способа «искупить свои собственные грехи». «Они два десятилетия блокировали любое обсуждение этой темы в Шестом комитете Генеральной ассамблеи и разработку какого-либо многостороннего инструмента по ответственности государств за международно-противоправные деяния, — отметил российский дипломат. — Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда репарации приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства».

Он также отметил, что авторы резолюции хотят получить возможность использовать замороженные российские активы на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение.

14 ноября на спецсессию Генеральной ассамблеи ООН по Украине внесли проект резолюции о механизме взимания репараций с России. Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина, сообщало The Associated Press со ссылкой на проект документа. В нем говорилось, что Генассамблея рекомендует 193 государствам-членам вести совместно с Киевом «международный реестр» с претензиями и информацией об ущербе, потерях Украины или вреде украинцам.

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МИД России ранее осудил подобные действия, отметив, что западные страны пытаются через Генассамблею ООН придать «некую видимость легитимности» своим попыткам присвоить замороженные активы России. Российское ведомство также отметило, что ГА ООН не имеет полномочий создавать механизм для взимания репараций. Резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер.

Теги
репарации Россия Украина ООН Василий Небензя
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