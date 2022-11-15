В Японии назвали важной передачу Sodeco доли в «Сахалине-1»

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Решение правительства России передать японской компании Sodeco 30-процентную долю в новом операторе проекта «Сахалин-1» имеет важнейшее значение для энергобезопасности Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

По словам Мацуно, такой шаг важен «с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов в Японию в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Прежде 30% в проекте принадлежали дочке американской компании ExxonMobil — Exxon Neftegaz Limited. В марте, вскоре после начала военной операции на Украине, американская компания объявила о выходе из проекта и вывозе сотрудников из России.

7 октября президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора «Сахалина-1» и отстранении от него дочки ExxonMobil. Новому оператору передаются все права и обязанности Exxon Neftegaz Limited, а все имущество консорциума, который вел проект, поступает в собственность России. Иностранным участникам предложили в течение месяца согласиться на перерегистрацию долей в соответствии с их прежней схемой распределения или отказаться от нее.

Японские участники решили продолжить участие и в «Сахалине-1», и в «Сахалине-2», Москва сохранение долей одобрила. Ранее японские власти говорили о важности проекта для стабильных поставок нефти.

В «Сахалине-1» также участвует «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%). Кроме того, в него инвестировала индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%). Ей тоже разрешили сохранить долю.