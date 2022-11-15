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В Японии назвали важной передачу Sodeco доли в «Сахалине-1»

В Японии сочли важной для энергобезопасности передачу Sodeco доли в «Сахалине-1»
Фото: Александр Семенов / РИА Новости
Фото: Александр Семенов / РИА Новости

Решение правительства России передать японской компании Sodeco 30-процентную долю в новом операторе проекта «Сахалин-1» имеет важнейшее значение для энергобезопасности Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

По словам Мацуно, такой шаг важен «с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов в Японию в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Прежде 30% в проекте принадлежали дочке американской компании ExxonMobil — Exxon Neftegaz Limited. В марте, вскоре после начала военной операции на Украине, американская компания объявила о выходе из проекта и вывозе сотрудников из России.

7 октября президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора «Сахалина-1» и отстранении от него дочки ExxonMobil. Новому оператору передаются все права и обязанности Exxon Neftegaz Limited, а все имущество консорциума, который вел проект, поступает в собственность России. Иностранным участникам предложили в течение месяца согласиться на перерегистрацию долей в соответствии с их прежней схемой распределения или отказаться от нее.

Японские участники решили продолжить участие и в «Сахалине-1», и в «Сахалине-2», Москва сохранение долей одобрила. Ранее японские власти говорили о важности проекта для стабильных поставок нефти.

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В «Сахалине-1» также участвует «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%). Кроме того, в него инвестировала индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%). Ей тоже разрешили сохранить долю.

Проект «Сахалин-1» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции с 1996 года. Он включает три месторождения на Сахалине (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) с потенциальными извлекаемыми запасами 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. В конце сентября 2021 года оператор Exxon Neftegas Limited сообщал, что планирует инвестировать в «Сахалин-1» $5 млрд в течение пяти лет.

Теги
Япония «Сахалин-1» нефть
Вклад «Стабильный»
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Ваш доход
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