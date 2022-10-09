Министр экономики Японии заявил о важности проекта «Сахалин-1»
Япония по-прежнему считает важным проект нефтепровода «Сахалин-1» с точки зрения стабильных поставок нефти. Об этом в эфире телеканала NHK заявил глава министерства экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.
«Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект «Сахалин-1» является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Министр также рассказал, что «в настоящее время объемы импорта нефти с проекта «Сахалин-1» на нуле».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1» и исключении из него компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», «дочки» американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.
Указ президента стал ответом на мартовское решение ExxonMobil о выходе из проекта в связи с началом специальной военной операции на Украине. В апреле компания заморозила проект «Дальневосточный СПГ» в Хабаровском крае.
ExxonMobil принадлежит 30% «Сахалина-1». Помимо нее в проекте участвует «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%). Кроме того, в него инвестировали японский консорциум Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%).
Проект «Сахалин-1» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции с 1996 года. Он включает три месторождения на Сахалине (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) с потенциальными извлекаемыми запасами 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. В конце сентября 2021 года оператор Exxon Neftegas Limited сообщал, что планирует инвестировать в «Сахалин-1» $5 млрд в течение пяти лет.