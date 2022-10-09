Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Киев сообщил о вызове посла в Белоруссии из-за «планов нанести удар» Политика, 06:09
Министр экономики Японии заявил о важности проекта «Сахалин-1» Экономика, 06:06
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу Политика, 05:36
Шмыгаль сообщил о покупке дров и производстве буржуек для украинцев Политика, 05:23
В США предупредили о дефиците боеприпасов для HIMARS Политика, 05:11
В Японии заявили, что КНДР запустила БРПЛ с изменяемой траекторией Политика, 04:32
Присоединенные к России территории стали частью Союзного государства Политика, 04:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Пентагон не стал комментировать взрыв на Крымском мосту Политика, 04:16
Житель Москвы обстрелял патрульный автомобиль и ранил полицейского Общество, 03:37
Два человека погибли в результате пожара в строительной бытовке в Москве Общество, 03:31
Появились спутниковые снимки Крымского моста до и после повреждений Технологии и медиа, 03:01
В ВГА сообщили об ударе «Геранями» по казарме бригады ВСУ в Запорожье Политика, 02:41
В Эстонии заявили о трудностях при согласовании антироссийских санкций Политика, 01:59
В МИДе заявили о готовности к переговорам с Киевом, но не о референдумах Политика, 01:37
Экономика ,  

Министр экономики Японии заявил о важности проекта «Сахалин-1»

BRENT BRENT $97,62 +3,11%

Япония по-прежнему считает важным проект нефтепровода «Сахалин-1» с точки зрения стабильных поставок нефти. Об этом в эфире телеканала NHK заявил глава министерства экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

«Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект «Сахалин-1» является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Министр также рассказал, что «в настоящее время объемы импорта нефти с проекта «Сахалин-1» на нуле».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1» и исключении из него компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», «дочки» американского нефтегазового гиганта ExxonMobil. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

Указ президента стал ответом на мартовское решение ExxonMobil о выходе из проекта в связи с началом специальной военной операции на Украине. В апреле компания заморозила проект «Дальневосточный СПГ» в Хабаровском крае.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Инструкции
Pro
Фото: Thomas Peter / Reuters В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Прогнозы
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Исследования
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи

ExxonMobil принадлежит 30% «Сахалина-1». Помимо нее в проекте участвует «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%). Кроме того, в него инвестировали японский консорциум Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%).

Проект «Сахалин-1» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции с 1996 года. Он включает три месторождения на Сахалине (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) с потенциальными извлекаемыми запасами 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. В конце сентября 2021 года оператор Exxon Neftegas Limited сообщал, что планирует инвестировать в «Сахалин-1» $5 млрд в течение пяти лет.

Теги
«Сахалин-1» Япония нефть
Материалы по теме
Путин отстранил «дочку» ExxonMobil от проекта «Сахалин-1»
Бизнес
Михельсон заявил об интересе к проекту «Сахалин-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter