МИД назвал темы, которые Россия поднимет на саммите G20

МИД: Россия на G20 озвучит инициативы по наращиванию газового сотрудничества с Турцией

На саммите G20 в Индонезии Россия подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны, отвергая любые попытки ценового и другого внешнего давления, заявила Захарова

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Россия на саммите G20 озвучит предложения по наращиванию газового сотрудничества с Турцией и поставкам крупных партий зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах.

«Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — заявила Захарова.

Также российская делегация подчеркнет важность демонополизации глобальной экономической архитектуры и необходимость выстраивания независимых логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем.

Москва рассчитывает, что на саммите удастся создать предпосылки для возвращения G20 к результативной работе в будущем. В том числе российская делегация будет способствовать такому развитию событий с опорой на поддержку партнеров по БРИКС и других стран с формирующимися рынками.

Cаммит G20 будет проходить на Бали 15–16 ноября.

Российскую делегацию на саммите будет возглавлять глава МИД Сергей Лавров вместо президента Владимира Путина. Власти Индонезии также сообщили, что Путин выступит на одной из встреч в онлайн-формате.

Принять участие в саммите пригласили президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что страна не входит в «двадцатку». Его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что, скорее всего, глава государства подключится к мероприятию онлайн. При этом ранее украинский президент заявлял, что откажется от участия, если на саммите будет присутствовать Путин.

Лавров, говоря о возможном участии Зеленского на саммите G20, заявлял, что Россию не интересует, будет ли он «ходить где-то сбоку» в Индонезии. «Сейчас без Зеленского нигде не обходится. «Они» такие навязчивые и назойливые», — счел министр.