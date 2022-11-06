Маск позволит прикреплять длинные тексты к твитам

В Twitter вскоре появится возможность прикреплять длинные тексты к твитам, сообщил новый владелец соцсети Илон Маск.

«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинный текст, положив конец абсурдным скриншотам из блокнота», — написал Маск в соцсети.

Сейчас пользователи Twitter могут писать сообщения длиной до 280 символов.

Богатейший человек планеты (по состоянию на 5 ноября Forbes оценивает его состояние в $208,3 млрд), основатель SpaceX и Tesla Маск стал новым владельцем и главой Twitter в конце октября, закрыв сделку по покупке соцсети за $44 млрд. Руководство компани покинули в том числе генеральный директор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал.

Маск пообещал сократить рабочие места в Twitter, ослабить правила модерации контента.

Еще весной миллиардер стал крупнейшим акционером Twitter, выкупив сразу 9,1% акций. Затем он предложил выкупить оставшиеся акции по 54,2 доллара за каждую. Однако в июле Маск передумал из-за того, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах.

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