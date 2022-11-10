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Маск допустил запуск в «Твиттере» перевода денег

Илон Маск: в «Твиттере» может появиться функция перевода денег
Twitter TWTR Купить
Фото: David Odisho / Getty Images
Фото: David Odisho / Getty Images

В социальной сети «Твиттер», которую недавно приобрел предприниматель Илон Маск, может появиться возможность перевода денег. Об этом Маск, как сообщает CNBC, заявил во время встречи с рекламодателями.

Ранее новый глава Twitter анонсировал введение ежемесячной платы $8 за верификацию аккаунта. Маск на встрече заметил, что пользователи, которые будут платить $8, будут «аутентифицированы платежной системой» и у них будет свой баланс на аккаунте.

«Вы хотите отправить деньги кому-то еще в «Твиттер»? <...> Хорошо, у вас есть $10, и вы сможете отправить их куда угодно в «Твиттер», — сказал Маск.

Он добавил, что у пользователей может появиться возможность выводить средства из «Твиттера» на свой банковский счет.

«Тогда на следующем шаге можно было бы предложить чрезвычайно привлекательный счет на денежном рынке, чтобы получать чрезвычайно высокую доходность на вашем балансе», — сказал предприниматель.

CNBC указывает, что Маск, говоря все это, скорее «проводил мозговой штурм на лету», и о реализации этих идей не говорилось.

Продажа Twitter Маску состоялась 27 октября. Предприниматель распустил прежний совет директоров и решил его возглавить лично. Из компании уволили половину сотрудников.

Маск анонсировал несколько нововведений в социальной сети. Помимо платы за верифицированные аккаунты, в «Твиттере» появится, например, функция прикрепления длинных текстов к твитам. Сейчас пользователи могут писать сообщения длиной до 280 символов.

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Twitter Илон Маск Денежные переводы
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