«Твиттер» уволил половину сотрудников

Экс-сотрудники компании говорят, что сокращения затронули команды, ответственные за защиту платформы от дезинформации. «Твиттер» заявляет, что их это коснулось в меньшей степени

Половина сотрудников «Твиттера» попала под сокращения, однако компания заявила, что это в меньшей степени затронуло команды, ответственные за защиту от дезинформации, сообщает Reuters. В то же время телеканал NBC со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании передает, что сокращения «нанесли удар» именно по этим отделам.

Reuters, ссылаясь на публикации в «Твиттере» сотрудников компании пишет, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также некоторые продуктовые и инженерные команды.

Согласно заявкам в управление по трудоустройству Калифорнии, среди уволенных были 784 сотрудника из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско и 199 работников офисов в Сан-Хосе и Лос-Анджелесе, уточняет агентство.

Глава службы безопасности и добросовестности «Твиттера» Йоэль Рот сообщил, что сокращения коснулись примерно 15% его команды, которая отвечает за предотвращение распространения дезинформации и другого вредоносного контента. Он подчеркнул, что при этом «основные возможности модерации» компании остались прежними. Рот также подтвердил планы по сокращению половины сотрудников, о которых ранее писали СМИ.

Сокращения команды, занимающейся защитой от дезинформации, вызывает наибольшие опасения в США из-за предстоящих выборов в конгресс, рассказали NBC два бывших сотрудника и один нынешний работник компании.

26 октября стало известно, что предприниматель Илон Маск купил «Твиттер». Незадолго до сделки The Washington Post писала о планах Маска уволить 75% сотрудников, сократив число работников с 7,5 тыс. до чуть более 2 тыс. человек. Однако на встрече с сотрудниками компании предприниматель обещал не сокращать штат на три четверти, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

Позднее агентство сообщило, что о сокращении половины сотрудников Маск объявит 4 ноября. Причиной таких мер его источники называли намерение снизить расходы. До этого Маск писал, что сервис испытывает «значительное падение доходов» из-за отступления рекламодателей на фоне неопределенности в вопросе модерации контента.

После покупки компании Маск распустил совет директоров социальной сети, став его единственным главой. Компанию также покинули гендиректор Параг Агравал, финдиректор Нед Сигал, глава отдела по правовой политике Виджая Гадде и другие высокопоставленные сотрудники. По данным Bloomberg, Агравал, Сигал и Гадде могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат.