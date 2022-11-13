Шольц: было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20 на Бали

Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы президент России Владимир Путин приехал на саммит G20 на Бали. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Одно совершенно ясно: с моей точки зрения, было бы хорошим решением, если бы президент России поехал на саммит на Бали», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.

Однако в таком случае, по его словам, Путину «пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была бы сформулирована многими странами мира». Шольц не исключил, что это могло быть причиной его отказа от поездки.

Канцлер не считает, что российский президент может передумать «в последнюю секунду». «Если это произойдет, то я был бы рад», — добавил при этом он.

Cаммит «Большой двадцатки» пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Путин отказался лично участвовать в нем. Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. В Кремле назвали отказ Путина его личным решением, «связанным с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».