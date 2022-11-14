Годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,63%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Годовая инфляция в России в октябре продолжила снижаться и составила 12,63%. Об этом сообщает Центробанк.

«В октябре прирост потребительских цен составил 0,18%. С поправкой на сезонность цены выросли на 0,13% — меньше, чем в сентябре. Ослабление инфляционного давления обусловлено временным охлаждением потребительской активности в условиях частичной мобилизации и расширением предложения продовольствия», — отмечает регулятор.

По прогнозу Банка России в декабре текущего годовая инфляция составит 12-13%, а к 2023 году, благодаря проводимой кредитно-денежной политике снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Ранее Банк России отмечал, что частичная мобилизация может дать повысить инфляцию в будущем, тогда как в ближайшие месяцы она может иметь дезинфляционное влияние. Инфляция упадет из-за более слабой динамики потребительского спроса, но в дальнейшем частичная мобилизация окажет проинфляцинное влияние из-за усиления ограничений на стороне предложения, говорилось в заявлении регулятора.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в России должны расти быстрее цены. Он добавил, что в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%. Также глава государства спрогнозировал падение показателя инфляции в начале 2023 года до 5%.



В начале ноября Росстат опубликовал доклад, где говорилось, что в среднем за девять месяцев текущего года реальные располагаемые доходы упали на 1,7% к тому же периоду 2021 года.

В марте годовая инфляция в России достигла максимума с 2015 года — цены выросли на 7,6% по сравнению с февралем. В годовом выражении инфляция достигла 16,7%. Дефляция была впервые зафиксированав конце мая — тогда за неделю в годовом выражении инфляция замедлилась до 17,5% по сравнению с 17,7% неделей ранее.