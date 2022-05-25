В России впервые после мартовского пика зафиксировали дефляцию

Росстат зафиксировал снижение цен на 0,02% за неделю с 14 по 20 мая

За неделю с 14 по 20 мая цены в России снизились на 0,02%, хотя еще в марте они росли рекордными темпами на фоне санкционного давления. Росстат зафиксировал дефляцию впервые с августа 2021 года. Дешевеют овощи и авиабилеты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Потребительские цены снизились на 0,02% за неделю с 14 по 20 мая, сообщил Росстат. В последний раз дефляция в недельном выражении фиксировалась в середине августа 2021 года.

Летом и в начале осени снижение цен считается типичным явлением: это время сбора урожая, когда на рынке продовольствия увеличивается предложение. Однако в России дефляционный тренд начался раньше на фоне укрепления рубля и снижения потребительского спроса в целом, объясняют эксперты.

По данным Росстата, на прошедшей неделе продолжили падать в цене товары плодоовощной группы, которая в целом подешевела на 1,4%. Огурцы в среднем по стране стали дешевле на 9,4%, капуста — на 6,2%, помидоры — на 4,3%. Среди другого продовольствия за неделю подешевел сахар — на 0,8%. Однако он все равно остается на 48% дороже, чем в начале 2022 года.

В категории непродовольственных товаров хоть и меньшими темпами, чем за предыдущие недели, продолжили дорожать предметы личной гигиены — мыло, туалетная бумага, зубная паста, прокладки (на 0,5–1,5%).

Среди услуг единственной подешевевшей позицией стали авиабилеты эконом-класса, снизившиеся в цене на 3,5%.

Отдельно Росстат опубликовал данные об изменении цен, по которым отпускают продукцию производители промышленных товаров. В среднем в апреле они выросли на 6,3% по сравнению с мартом. В производстве пищевых продуктов больше всего выросли цены на пальмовое масло и его фракции — на 62,6%, модифицированные крахмалы — на 47,1%, жареный кофе — на 38,8%.

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Причины снижения цен

В мае снизились и инфляционные ожидания населения, следует из данных опроса «инФОМ», проводимого по заказу Банка России. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,5% , вернувшись к значениям мая предыдущего года. Это на 1 п.п. меньше, чем в апрельском опросе. «Снижение инфляционных ожиданий населения происходит второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны», — объяснили в ЦБ.

Показатель наблюдаемой инфляции — это субъективная оценка роста цен за последние 12 месяцев — в мае существенно увеличился, до 25,1% (плюс 5,2 п.п. к апрелю). Значение стало максимальным с сентября 2015 года.

Инфляционные ожидания учитываются Центробанком при изменении ключевой ставки. Регулятор 25 мая впервые анонсировал внеплановое заседание по ставке, оно пройдет 26 мая.

Вместе с укреплением рубля рост цен развернуло снижение потребительского спроса, добавляет директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Пока похожие тенденции могут продолжаться, к июню–июлю будет понятна реальная картина», — отметил он. На внеочередном заседании ЦБ может понизить ставку на 2–3 п.п. с текущих 14%, спрогнозировал аналитик.

В конце февраля — начале марта цены подскочили в том числе из-за ажиотажного спроса населения, вызванного большой геополитической и социально-экономической неопределенностью, напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Эти настроения постепенно сошли на нет, снижая повседневный спрос на товары, а запасы товаров остались», — говорит он. По словам Бабина, стабилизации цен в ближайшие месяцы будут способствовать восстановление импорта, налаживание новых цепочек поставок и логистики, а также относительно дорогой рубль, даже если его курс заметно снизится с сегодняшних пиковых значений. 25 мая по состоянию на 18:50 мск доллар на Мосбирже торговался на уровне чуть ниже 60 руб.