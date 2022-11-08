Путин заявил, что зарплаты в России должны расти быстрее цен

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Global Look Press)

Реальные зарплаты в России должны расти быстрее, чем повышаются цены, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

«Что касается зарплат, то в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина», — сказал он.

Показатель реальных зарплат с учетом инфляции, по словам Путина, более важен, и с ним ситуация «объективно сложнее».

«Пока темпы роста зарплат немного отстают от роста цен. Рассчитываем, что по мере снижения инфляции — а такая тенденция фиксируется на протяжении последних месяцев — картина будет меняться, и меняться должна к лучшему», — заключил Путин.

Номинальная заработная плата — совокупность всех начислений работнику за определенный период (например, месяц) либо за объем выполненной работы. То есть это сумма, прописанная в трудовом договоре до удержания НДФЛ. Среднемесячная номинальная зарплата — средний показатель, рассчитанный за определенный период. Реальная заработная плата — количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату, это «покупательная способность» номинальной заработной платы.

В начале ноября Росстат опубликовал доклад, где говорилось, что реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале 2022 года упали на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во втором квартале доходы снизились на 0,8% относительно того же периода в 2021 году, а в первом — на 1,2%. В среднем за девять месяцев текущего года реальные располагаемые доходы упали на 1,7% к тому же периоду 2021 года.

Инфляция по итогам года, согласно последнему прогнозу ЦБ, составит 12–13%.