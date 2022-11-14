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Kyodo сообщило об отмене общего фото на саммите G20 в Индонезии

Kyodo: групповое фото на саммите G20 отменили из-за отказа фотографироваться с Лавровым
Решение приняли из-за отказа глав США и европейских стран фотографироваться с Лавровым, пишет агентство. Представители стран одобрили итоговое коммюнике, где осудили применение ядерного оружия и выразили сожаление из-за роста цен
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Организаторы саммита G20 («Большая двадцатка») решили отменить групповую фотографию на церемонии открытия мероприятия, пишет агентство Kyodo со ссылкой на индонезийских чиновников.

Такое решение приняли из-за отказа глав государств Европы и США фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет агентство.

Шерпы (доверенные лица руководителей) стран — участниц G20 согласовали итоговое коммюнике, пишет агентство Ansa со ссылкой на источник, знакомый с проектом заявления. В нем представители стран выразили «сожаление» из-за роста цен на энергоносители, продукты питания и инфляции на фоне конфликта на Украине и назвали неприемлемым применение ядерного оружия.

Текущая версия документа, по словам собеседника, с «высокой вероятностью» будет окончательной. Коммюнике, по его словам, напоминает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, принятую в октябре. Речь идет о резолюции с осуждением референдумов в Донбассе от 12 октября. Тогда из всех членов G20 от голосования воздержались только Китай, Индия и Южная Африка.

В июле Kyodo писало, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел других стран — участниц саммита решили не фотографироваться с Лавровым. По этой причине организаторы также отказались от групповой фотографии. Сам Лавров после этого заявил, что «не приглашал» никого фотографироваться с собой и что его пригласила Индонезия.

Саммит G20 проходит 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии. Российский президент Владимир Путин на него не поехал, вместо него делегацию возглавил Лавров. Индонезийские власти утверждали, что Путин должен выступить на одной из встреч на саммите в онлайн-формате, однако в Кремле эту информацию не подтвердили.

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