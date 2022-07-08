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Kyodo сообщило об отмене общего фото глав МИД G20 на Бали

Kyodo: некоторые главы МИД G20 отказались фотографироваться с Лавровым на Бали
Общее фото глав МИД G20 на Бали отменили из-за отказа ряда министров сниматься с Сергеем Лавровым, пишет Kyodo
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

На встрече министров иностранных дел G20 на Бали в Индонезии отменили традиционную групповую фотографию. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По данным агентства, министр иностранных дел США и министры ряда других стран избегали съемок с участием главы МИД России Сергея Лаврова.

Саммит министров G20 открылся 7 июля на Бали, основные дискуссии в формате G20 пройдут 8 июля.

Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди рассказала Kyodo, что главы МИД G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония и ЕС) отказались принимать участие в гала-ужине из-за присутствия Лаврова.

Глава МИД Индонезии сообщила об отказе министров G7 ужинать с Лавровым
Политика
Ретно Марсуди

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Индонезия МИД G20 Сергей Лавров
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